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19 октября 2017
16:13  19 октября 2017 0

19-летнего уроженца Украины обвинили в подготовке теракта в российской школе

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Молодого человека задержали сотрудники ФСБФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России 19-летнего уроженца Украины Павла Гриба обвинили в подготовке теракта. По версии следователей, он хотел устроить взрыв в одной из школ в Сочи и пытался привлечь к этому свою знакомую.

По версии следствия, Гриб предлагал своей знакомой в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе №26 в Сочи с помощью самодельного взрывного устройства, пишет «Коммерсант». Правоохранители считают, что Гриб является радикальным националистом и сторонником запрещенной в России партии УНА-УНСО.

По официальной версии, Гриба задержали 25 августа сотрудники ФСБ в городе Ярцево Смоленской области. С начала сентября он содержится в СИЗО Краснодара по обвинению в содействии терроризму. Суд 18 октября продлил арест Гриба на два месяца. Родные украинца не пришли на заседание, посчитав небезопасным визит в Россию. Украинские дипломаты также не присутствовали в суде.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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