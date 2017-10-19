19-летнего уроженца Украины обвинили в подготовке теракта в российской школе

В России 19-летнего уроженца Украины Павла Гриба обвинили в подготовке теракта. По версии следователей, он хотел устроить взрыв в одной из школ в Сочи и пытался привлечь к этому свою знакомую.
По версии следствия, Гриб предлагал своей знакомой в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе №26 в Сочи с помощью самодельного взрывного устройства, пишет «Коммерсант». Правоохранители считают, что Гриб является радикальным националистом и сторонником запрещенной в России партии УНА-УНСО.
По официальной версии, Гриба задержали 25 августа сотрудники ФСБ в городе Ярцево Смоленской области. С начала сентября он содержится в СИЗО Краснодара по обвинению в содействии терроризму. Суд 18 октября продлил арест Гриба на два месяца. Родные украинца не пришли на заседание, посчитав небезопасным визит в Россию. Украинские дипломаты также не присутствовали в суде.