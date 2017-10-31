13:49 31 октября 2017 0

Соцсети подготовили заявления для слушаний по «российскому делу» Фото: Pixabay.com

Представители компаний Facebook, Google и Twitter примут участие в слушаниях комитета сената США по юридическим делам. Они дадут показания в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы президента в 2016 году. На данный момент известно содержание заявлений, которые Facebook, Twitter и Google подготовили для слушаний по «российскому делу».

Конгрессмены намерены выяснить у представителей этих социальных сетей, насколько обширным было влияние фейковых аккаунтов на избирательную кампанию. Об этом сообщает издание RT.

Facebook заявляет о 80 тыс. записей российских пользователей, которые можно расценивать как попытку повлиять на общественное мнение в США. Так как «подобные действия идут вразрез с задачей Facebook консолидировать сообщество», компания планирует «найти подход к этой новой угрозе», передает сообщение Reuters «Федеральное агентство новостей».

Twitter заявляет об отключении 2,7 тысяч «российских» аккаунтов, с которых было опубликовано 1,4 млн сообщений по теме выборов, что составляет 0,74% от общего числа твитов по этой теме. Также уточняется, что компания Twitter обнаружила более 36 тыс. аккаунтов, управляемых «российскими спецслужбами». Например, по сообщению RT, политический обозреватель из Атланты Чарли Пич был забанен в Twitter как тайный российский агент.

В компании Google заявили, что обнаружили 18 каналов, «вероятно, связанных с Россией», и якобы проплаченные из России рекламные объявления политического характера. В это же время нет доказательств того, что видео, опубликованные этой компанией на тему выборов, просматривали именно американцы, подчеркивает ФАН.

Юридический комитет сената США проведет слушания по «российскому делу» 31 октября.