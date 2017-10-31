Глава российского МИД Сергей Лавров перепутал президента Украины Петра Порошенко с бывшим главой Грузии, а затем губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Оговорка случилась на встрече министра с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Лавров обсуждал с коллегами текущие отношения Москвы и Европейского союза, пишет Life.ru. Он рассказывал о том, как были подписаны минские соглашения, и неожиданно назвал Порошенко Саакашвили.
«Когда согласовывали минские соглашения, этот процесс занимал 17 часов. Мы достигли пакета, который был одобрен в Совбезе ООН единогласно и без каких-либо изменений, включая подписи, поставленные под комплексом мер руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким. Тогда Саакашвили…», — запнулся Лавров и тут же рассмеялся, сказав, что бывший грузинский лидер «стал слишком украинским».
Видео: Life.ru
Взяв короткую паузу, глава российского МИД сразу же поправил себя и закончил фразу: «…тогда Порошенко настоял, чтобы эти два человека лично приехали в Минск и подписались под этим документом. Сейчас он говорит, что их нельзя подпускать ни на выстрел к договорённостям о том, как это все претворять в жизнь».
В июле 2017 года Саакашвили, оппозиционно настроенный к Порошенко, был лишен украинского гражданства, пока находился за границей. Политик буквально прорвался со сторонниками через украинский погранпост, чтобы попасть в страну. Позднее он заявил, что его могут депортировать на родину в Грузию. Там ему приписывают сразу несколько уголовных преступлений. В 2015 году Саакашвили утратил гражданство Грузии, так как получил украинский паспорт.