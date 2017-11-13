Все сообщения о том, что пограничный сирийский город Абу-Кемаль перешел под контроль боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», не соответствуют действительности. По словам представителей российской группировки в Сирии, город находится под контролем правительственных сил, идет прочесывание и зачистка от террористов окраин и пригородов.
«Все сообщения ИГИЛ и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль (Абу-Кемаль) — голословная пропаганда, — приводит RT сообщение представителя российской группировки в Сирии. — Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения»
По информации собеседника, в настоящее время силами сирийской армии и союзных ей отрядов ополчения подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков. После этого можно будет приступить к разминированию города, сообщает Nation News.
Как ранее писало «URA.RU», город, являвшийся последним оплотом террористов в Сирии, перешел под контроль правительственных войск в четверг, 9 ноября. Освобождению способствовала поддержка сирийской армии с воздуха авиацией российских ВКС. Между тем уже в воскресенье, 12 ноября, появились сообщения о том, что террористам якобы удалось вновь овладеть Абу-Кемалем.