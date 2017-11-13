{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
02:58  13 ноября 2017 0

«Голословная пропаганда». Российские военные прокомментировали сообщения о сдаче сирийского города боевикам

После того, как сирийские военные завершат зачистку от боевиков, в городе начнут работать саперыФото: официальный сайт Минобороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Все сообщения о том, что пограничный сирийский город Абу-Кемаль перешел под контроль боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», не соответствуют действительности. По словам представителей российской группировки в Сирии, город находится под контролем правительственных сил, идет прочесывание и зачистка от террористов окраин и пригородов.

«Все сообщения ИГИЛ и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль (Абу-Кемаль) — голословная пропаганда, — приводит RT сообщение представителя российской группировки в Сирии. — Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения»

По информации собеседника, в настоящее время силами сирийской армии и союзных ей отрядов ополчения подавляются очаги сопротивления остаточных групп террористов и отдельных боевиков. После этого можно будет приступить к разминированию города, сообщает Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», город, являвшийся последним оплотом террористов в Сирии, перешел под контроль правительственных войск в четверг, 9 ноября. Освобождению способствовала поддержка сирийской армии с воздуха авиацией российских ВКС. Между тем уже в воскресенье, 12 ноября, появились сообщения о том, что террористам якобы удалось вновь овладеть Абу-Кемалем.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров