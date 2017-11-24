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24 ноября 2017
17:39  24 ноября 2017 0

В мечети Египта террористы взорвали бомбу и расстреляли молившихся. ФОТО

Египет, отдых туристов, мечеть
В мечети Египта произошел терактФото: Нина Калинина © URA.RU
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Самолет «Когалымавиа» с российскими туристами на борту разбился в Египте
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В мечети на Синайском полуострове боевики устроили теракт, в результате которого погибли не менее 75 человек, еще 150 получили различные ранения.

Трагедия произошла в деревне Аль-Равда на севере Синая. Нападение было совершено во время пятничной молитвы. Боевики сперва активировали взрывное устройство, а потом открыли огонь по молящимся, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на египетское издание Sky News Arabia.

Большинство погибших — мирное население. Отмечается, что также были убиты солдаты. Как пишет RT, во время атаки на египетскую мечеть пострадали не менее 150 человек. По последним данным, жертвами теракта стали 75 верующих.

31 октября 2015 года террористы уничтожили над Синаем самолет авиакомпании «Когалым-авиа» с россиянами. Из-за взрывного устройства на борту погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. лайнер оказался полностью разрушен. Позже выяснилось, что взрывное устройство террористы разместили еще в аэропорту в багажном отделении самолета. После этого теракта Россия приостановила авиасообщение с Египтом.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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