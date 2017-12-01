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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:34  01 декабря 2017 0

Зеленский объявил о прекращении работы над сериалом «Сваты». ВИДЕО

Актер выложил видеообращение в FacebookФОТО: Wikimedia Commons

Один из создателей комедийного сериала «Сваты», актер Владимир Зеленский выложил видеообращение на своей странице в Facebook на тему запрета СБУ показа сериала в стране. В ролике он говорит о последовательности решения вопроса о сериале в госструктурах, сравнивая их действия с игрой в наперстки.

Зеленский говорит, что сначала Служба безопасности Украины (СБУ) «накрыла» сериал, потом Минкульт, который сославшись на отсутствие полномочий, передал «Сватов» в Главкино, пишет «Федеральное агентство новостей».

Госкино Украины отменило государственную регистрацию сериала
ФОТО: скрин сериала «Сваты»

«Вопрос: кто крутит наперстки? Время пошло!» — приводит слова Зеленского портал «Утро.ру». В конце видео актер напомнил, что есть одноименная книга о сериале, которую правительство забыло запретить.

Исполнитель главной роли в «Сватах» Александр Феклистов считает эту историю странной. «Мне кажется, это перегибы. Но мы живем в это время под санкциями. В таких формах они иногда выражаются», — сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты». Об этом сообщил заместитель председателя украинского ведомства Сергей Неретин.

Дарья Рукачёва
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