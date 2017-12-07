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07 декабря 2017
06 декабря 2017
01:55  07 декабря 2017 0

Составлен список самых высокооплачиваемых музыкантов года

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Всего в рейтинге оказалось десять исполнителейФото: Анна Майорова © URA.RU

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года. Всего в рейтинге — десять исполнителей, и первая строчка досталась американскому рэперу Шону Комбсу, который недавно сменил свой псевдоним Diddy на Love.

Знаменитый хип-хоп исполнитель заработал в текущем году 130 млн долларов. На второй месте оказалась американская певица Бейонсе, заработавшая 105 млн долларов. Замыкает тройку лидеров с 94 млн долларов канадский рэпер Дрейк, передает «Лента.ру».

Также в десятку самых богатых музыкантов этого года вошли канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd (92 млн долларов), британская поп-рок-группа Coldplay (88 млн долларов), американская хард-рок-группа Guns N' Roses (84 млн долларов), поп-R& B-певец Джастин Бибер (83,5 млн долларов), рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин (75 млн долларов), а на последней строчке рейтинга оказалась британская певица Адель (69 млн долларов).

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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