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14 декабря 2017
21:54  14 декабря 2017 0

У миллиардера Прохорова нашли счета на Кипре. Банк уже заморожен

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Неизвестно, какую сумму миллиардер хранил в банкеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский миллиардер Михаил Прохоров открыл 23 счета в кипрском банке FBME Bank Ltd., который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма.

Об этом рассказало издание The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года. Уточняется, что все 23 счета были открыты на «подставных лиц». При этом со стороны банка было нарушено кипрское законодательство против отмывания денег.

В настоящий момент все счета банка заморожены. В мае Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию в связи с многочисленными обвинениями США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации кредитной организации. При этом неизвестно, какую сумму миллиардер хранил в банке. Уточняется, что на данный момент Михаил Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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