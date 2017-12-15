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15 декабря 2017
14 декабря 2017
06:21  15 декабря 2017 0

Известно имя нового гендиректора «Яндекса» в России

Клипарт. Интернет-приложения. Екатеринбург, ноутбук, интернет, яндекс, поисковая система, поисковик
Функционал гендиректора распределен между несколькими руководителямиФото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 декабря новым генеральным директором компании «Яндекс» является глава HR-департамента компании Елена Бунина.

Отмечается, Бунина будет представлять интересы «Яндекса» во время официальных переговоров, совмещая новую должность со своим прежним постом. Основной функционал гендиректора распределен между несколькими топ-менеджерами, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин ушел из компании, возглавив интернет-гипермаркет Ozon. Вместо него операционным директором так же с 1 декабря стал финансовый директор Грег Абовский. Руководит группой компаний по-прежнему Аркадий Волож, отметили в пресс-службе.

Сергей Демин
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