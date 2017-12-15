Известно имя нового гендиректора «Яндекса» в России

06:21 15 декабря 2017 0

Функционал гендиректора распределен между несколькими руководителями Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 декабря новым генеральным директором компании «Яндекс» является глава HR-департамента компании Елена Бунина.

Отмечается, Бунина будет представлять интересы «Яндекса» во время официальных переговоров, совмещая новую должность со своим прежним постом. Основной функционал гендиректора распределен между несколькими топ-менеджерами, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин ушел из компании, возглавив интернет-гипермаркет Ozon. Вместо него операционным директором так же с 1 декабря стал финансовый директор Грег Абовский. Руководит группой компаний по-прежнему Аркадий Волож, отметили в пресс-службе.