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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
15:38  02 января 2018 0

Поклонская рассказала, что является ее главной целью в жизни. ВИДЕО

Итоговый
Наталья Поклонская хочет, чтобы все люди вокруг нее были счастливыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналистам, что в 2017 году причиной для ее гордости стало то, что она смогла помочь многим людям. Также Поклонская заявила журналистам, что ее главной целью в жизни является счастье.

«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сказала Поклонская в интервью RT.

Наталья Поклонская в 2017 году отметилась продолжительным конфликтом с режиссером Алексеем Учителем из-за фильма «Матильда». Политика возмутило то, что в картине рассказывалось о любовных отношениях цесаревича Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В декабре премьера фильма прошла в Нью-Йорке. Продюсер компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер сообщала, что показ состоялся при полном аншлаге, пишет «Федеральное агентство новостей».

Виктор Дорофеев
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