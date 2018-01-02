Поклонская рассказала, что является ее главной целью в жизни. ВИДЕО

15:38 02 января 2018 0

Наталья Поклонская хочет, чтобы все люди вокруг нее были счастливы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналистам, что в 2017 году причиной для ее гордости стало то, что она смогла помочь многим людям. Также Поклонская заявила журналистам, что ее главной целью в жизни является счастье.

«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сказала Поклонская в интервью RT.

Наталья Поклонская в 2017 году отметилась продолжительным конфликтом с режиссером Алексеем Учителем из-за фильма «Матильда». Политика возмутило то, что в картине рассказывалось о любовных отношениях цесаревича Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В декабре премьера фильма прошла в Нью-Йорке. Продюсер компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер сообщала, что показ состоялся при полном аншлаге, пишет «Федеральное агентство новостей».