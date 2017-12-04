Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прокомментировала события вокруг телеканала News One. По ее словам, Евромайдан это государственный переворот и незавершенная революция, а нынешним властям необходимо задуматься о том, что сейчас происходит в стране.
Как отметила депутат, украинцы должны бояться не слов «государственный переворот» и «революция», а того, что власти не способны вести внешнюю политику и сделать экономику Украины стабильной, передает «Федеральное агентство новостей». После Евромайдана на Украине лишь поменялась правящая верхушка, а система государственного управления осталась прежней, считает Савченко.
«Революция — это смена системы, — объяснила депутат свою позицию каналу News One. — Если говорить о том, что произошло на Украине, то у нас действительно произошла смена верхушки власти. Несмотря на то, что она была поддержана большинством народа, самого изменения системы не произошло».
Напомним, в минувшее воскресенье, 3 декабря, радикально настроенные активисты заблокировали офис телеканала News One в Киеве. По словам радикалов, подобные акции они намерены проводить и впредь «со всеми ватными каналами». Как ранее сообщало «URA.RU», News One был единственным украинским каналом, освещавшим «Марш за импичмент», организованный оппозиционным политиком Михаилом Саакашвили.
Между тем, радикалы начали обживать территорию вокруг офиса News One. В частности, с наступлением темноты собравшиеся начали жечь костры. Как сообщает RT, активисты в камуфляже представляют организацию «Братство», которая действует под руководством Дмитрия Корчинского.