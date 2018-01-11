08:57 11 января 2018 1

Петр Пьянков обвиняется в хищении средств фонда и легализации преступных доходов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего руководителя НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова возобновилось в Перми. Пьянков обвиняется в хищении средств фонда и легализации преступных доходов. Уголовное дело должно было уйти в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения еще до Нового года, однако теперь выясняется, что требуются дополнительные следственные действия с участием самого Пьянкова.

Как напоминает «Коммерсант», 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», заявив, что НПФ намеренно вводил инвесторов и регулятора в заблуждение относительно ликвидности своих паев. В частности, были установлены факты манипулирования рынками паев ЗПИФН «Родные просторы» и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», «СТП» на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013-го по апрель 2015 года.

Уголовное дело в отношении Пьянкова было возбуждено 1 апреля 2016 года следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. В августе 2017 года ему предъявили обвинение в присвоении и растрате на сумму 220,14 млн рублей, легализации имущества на сумму 150,03 млн рублей, предоставлении сведений о подставных лицах в ФНС.

Сам Пьянков после явки с повинной был помещен под домашний арест и пытался заключить досудебное соглашение с пострадавшими пайщиками, обещая вернуть все деньги. Однако сумма требований кредиторов (около 5,6 млрд рублей) значительно превышает рыночную стоимость основных средств «Стратегии» (541,44 млн рублей), передает издание. В конце прошлого года было принято решение обратиться в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать фонд несостоятельным.