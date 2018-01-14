Полицейские закидали снежками дерзкого угонщика на Сахалине. ВИДЕО

18:20 14 января 2018 3

Снежки не остановили лихача Фото: Public Domain Pictures

Житель Южно-Сахалинска снял на видео погоню полицейских за угнанным автомобилем. На кадрах видно, что стражи порядка применили против лихача нестандартное оружие — снежки.

Перехват угнанного авто произошел ночью, необычная спецоперация случайно попала в объектив очевидца. На видео полицейские вместо табельного оружия используют снежки: стражи порядка поджидают водителя на дороге и дружно кидают комочки снега в лобовое стекло.

Как уточняет MK.ru, хитроумный маневр не помог силовикам и лихач промчался мимо. Был ли он задержан позже, не уточняется.

Видео: YouTube, пользователь АСТВ