В Сеть попали кадры гибели двух россиянок в Таиланде. ВИДЕО

Две россиянки погибли в Таиланде в результате лобового столкновения двух автомобилей. ДТП попало в поле зрения камеры наблюдения, запись была опубликована телеканалом Khaosod TV.
На видео на дорогу медленно выезжает микроавтобус, в который врезается легковой автомобиль, вылетевший на встречную полосу. ДТП произошло в курортном районе Чернгталай острова Пхукет, сообщает ТАСС. В результате аварии в легковом автомобиле погибли две россиянки, 67 и 68 лет. Водитель микроавтобуса не пострадал.
С начала года это уже не первое происшествия с гибелью российских туристов за границей. Так, в новогоднюю ночь в Бельгии туристка во время праздника неудачно упала на катке и получила смертельную травму, напоминает «Национальная служба новостей».