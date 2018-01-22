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22 января 2018
16:46  22 января 2018 0

В Сеть попали кадры гибели двух россиянок в Таиланде. ВИДЕО

клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Туристки погибли на курортеФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Две россиянки погибли в Таиланде в результате лобового столкновения двух автомобилей. ДТП попало в поле зрения камеры наблюдения, запись была опубликована телеканалом Khaosod TV.

На видео на дорогу медленно выезжает микроавтобус, в который врезается легковой автомобиль, вылетевший на встречную полосу. ДТП произошло в курортном районе Чернгталай острова Пхукет, сообщает ТАСС. В результате аварии в легковом автомобиле погибли две россиянки, 67 и 68 лет. Водитель микроавтобуса не пострадал.

С начала года это уже не первое происшествия с гибелью российских туристов за границей. Так, в новогоднюю ночь в Бельгии туристка во время праздника неудачно упала на катке и получила смертельную травму, напоминает «Национальная служба новостей».

Виктор Жуков
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