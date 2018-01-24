В Сети снова объявили фотоохоту на участников митингов оппозиции

19:15 24 января 2018 3

Сайт Je suis maidan готовит публикацию данных участников митингов Фото: скриншот сайта jesuismaidan.com

Российский сайт Je suis maidan анонсировал публикацию очередной порции фотографий и имен участников митингов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Очередная «фотоохота» запланирована на конец января, говорится на портале.

«У нас, Анонимных Врагов Анонимности, есть право распознать ваше лицо, найти вас в соцсетях и сообщить миру о ваших политических взглядах. И будьте уверены — мы им воспользуемся!» — предупреждают представители сайта, заявляя, что база данных портала вскоре снова пополнится. Для поиска митингующих они используют технологию опознания по фотографиям FindFace, которая, по их словам, позволяет определить личность любого участника любого митинга.

Фото: скриншот сайта jesuismaidan.com

Сейчас на сайте собраны фотографии и ссылки на страницы участников акций Навального из самых разных городов страны. Фото митингующих призывают присылать на электронную почту, и этот призыв находит отклик у интернет-пользователей.

Алексей Навальный планирует организовать так называемую «Забастовку избирателей» в Москве 28 января. Однако блогер отказался от трех согласованных властями Москвы мест для митинга, так как хочет провести его в центре столицы.