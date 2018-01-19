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20 января 2018
19 января 2018
21:23  19 января 2018 2

Танкер с ямальским газом для США развернули посреди Атлантики

Ямальский газ неожиданно поменял хозяинаФото: сайт VSE42.Ru

Танкер французской компании Engie с грузом сжиженного природного газа завода «Ямал-СПГ» резко изменил курс посреди Атлантического океана. Вместо США российское топливо отправится в испанский порт Альхесирас.

Вышедшее из британского порта судно должно было доставить груз в терминал Everett, который находится недалеко от Бостона, пишет агентство Nation News. В США его готовились встретить 22 января, однако танкер сменил курс и направился к испанским берегам. Как отмечают эксперты, такое происходит сравнительно редко, но каким-то исключением не является. К примеру, как сообщало «URA.RU», после аварии на одном из европейских трубопроводных газовых хабов направлявшийся в Китай танкер переориентировался на Великобританию.

Ямальский СПГ, предназначавшийся США и отправленный теперь в Испанию, как уже писало агентство, и вовсе был перепродан несколько раз. Неожиданная потребность американцев в российском газе появилась из-за резкого роста цен на топливо на восточном побережье США, уточняет сайт VSE42.Ru.

Впрочем, все эти объективные обстоятельства не помешали пользователям Сети вспомнить знаменитый «разворот Примакова». В 1999 году, во время агрессии НАТО против Югославии, лайнер тогдашнего российского премьера, летевшего в США, также резко развернулся над Атлантикой и вернулся в Москву.

Владимир Васин
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