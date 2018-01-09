08:40 09 января 2018 3

После выхода на полную мощность на «Ямал СПГ» будут производить до 16,5 млн сжиженного природного газа в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Французская компания Engie доставит из Великобритании в Бостон (США) первую партию сжиженного природного газа (СПГ) добытого на проекте «Ямал СПГ» «НОВАТЭКа». Как пишут СМИ, неожиданная потребность американцев в российском газе появилась из-за резкого роста цен на топливо на восточном побережье США.

Собственником партии газа еще при отгрузке в Сабетте стала малайзийская компания Petronas, сообщает «Коммерсант». Затем, вероятно, российское по происхождению топливо было перепродано еще несколько раз, а его конечным покупателем стала Engie. По данным издания, сейчас СПГ-танкер Gaselys, принадлежащий французам, везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain в регазификационный терминал Everett возле Бостона. Танкер должен прибыть в Штаты 22 января.

Газета отмечает, что поставка топлива полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ. Покупка топлива, добытого на Ямале, объясняется экстремально холодной погодой и снежным штормом на восточном побережье США. Из-за погодных условий газ здесь подорожал до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за одну тысячу кубометров.

Интересно, что российская компания «Газпром» еще в 2005 году планировала наладить поставки СПГ в США, когда на американском рынке был дефицит топлива. Однако помешала сланцевая революция в Штатах. Нынешняя поставка в США российского газа с Ямала не станет тенденцией — цены на голубое топливо на побережье уже начали снижаться. Ситуация лишь иллюстрирует растущую глобализацию газового рынка, пишет издание.

Ранее наше агентство сообщало о том, что «НОВАТЭК» намеревался реализовать первую партию ямальского газа в Китае. Но в Европе цены на топливо выросли, и груз СПГ на танкере «Кристоф де Маржери» был продан Petronas UK, европейскому трейдинговому подразделению малайзийского нефтедобывающего гиганта. В конце декабря судно с партией топлива дошло до берегов Великобритании.

8 декабря Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным природным газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ». После выхода на полную мощность на объекте будут производить до 16,5 млн сжиженного природного газа в год. «Ямал СПГ» владеет компания «НОВАТЭК», у которой 50,1% акций, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у фонда «Шелковый путь».