Министр энергетики США Рик Перри в ближайшее время может посетить Ямал, чтобы ознакомиться с экспортными возможностями России на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Об этом стало известно после двухсторонних переговоров на международном экономическом форуме в Давосе.
О возможном визите заокеанского коллеги журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. «Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество», — добавил также чиновник в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Политика США в отношении реализации стратегического плана по вытеснению с европейского рынка российского природного газа остается неизменной. При этом, вопреки провозглашенным санкциям и давлению на Европу, сами американцы покупают российский газ. Как сообщало «URA.RU», к берегам США направился уже второй танкер с грузом топлива с завода «Ямал СПГ». Судно впервые за последние три года доставит в Америку газ, произведенный в иностранном государстве, сообщает телеканал 360. Из-за похолодания цены на топливо поднялись, и американцы «закрыли глаза» на идеологически неправильную закупку.