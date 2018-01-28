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28 января 2018
17:14  28 января 2018 0

Министр энергетики США собрался на «Ямал СПГ» вопреки санкциям

Клипарт, сабетта
Танкеры-газовозы от причалов Сабетты уходят и в СШАФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Министр энергетики США Рик Перри в ближайшее время может посетить Ямал, чтобы ознакомиться с экспортными возможностями России на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Об этом стало известно после двухсторонних переговоров на международном экономическом форуме в Давосе.

О возможном визите заокеанского коллеги журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. «Перри не говорил ни о каких санкциях, он говорил о конкуренции, развитии сотрудничества в энергетике, приводил пример о сотрудничестве в области космоса, говорил, что нужно создавать такие условия, чтобы находить такие точки, чтобы могли развивать наше сотрудничество», — добавил также чиновник в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Политика США в отношении реализации стратегического плана по вытеснению с европейского рынка российского природного газа остается неизменной. При этом, вопреки провозглашенным санкциям и давлению на Европу, сами американцы покупают российский газ. Как сообщало «URA.RU», к берегам США направился уже второй танкер с грузом топлива с завода «Ямал СПГ». Судно впервые за последние три года доставит в Америку газ, произведенный в иностранном государстве, сообщает телеканал 360. Из-за похолодания цены на топливо поднялись, и американцы «закрыли глаза» на идеологически неправильную закупку.

Владимир Васин
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