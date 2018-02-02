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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:15  02 февраля 2018 5

В годовщину Сталинградской битвы Путин открыл квест-комнату в Волгограде. ФОТО

Президент вместе с молодежью дал старт исторической квест-комнатеФото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил Волгоград в годовщину Сталинградской битвы. Он открыл квест-комнату по историческим событиям и осмотрел мультимедийную выставку «Имена из солдатских медальонов» в историческом парке «Россия — моя история». Также он возложил цветы на Мамаевом кургане.

Также президент осмотрел бронекатер Волжской флотилии БК-31, который с октября 1942 года считался пропавшим. В ноябре 2017 года поисковики подняли его со дна Волги. Корпус катера был разломлен, виднелись следы пожара и взрыва. Выяснилось, что судно затонуло во время боя, получив пробоины. В экипаже состояли 11 бойцов, сейчас установлены личности лишь троих. Возможно, что БК-31 станет мемориалом, сообщает РИА «Новости».

После этого Путин вместе с молодежью дал старт проекту Всероссийского движения «Волонтеры Победы» — исторической квест-комнате. В презентации участвовали победители конкурса «Послы победы Сталинграда», которые работали волонтерами на юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве. По сценарию квеста участникам предстояло взять на себя оборону легендарного «дома Павлова» с использованием точных копий предметов времен Великой Отечественной войны. Участники могли брать в руки реальные предметы, которые отображались в очках виртуальной реальности. Один из волонтеров Александр Юдин из Башкортостана рассказал президенту, что «наша цель — привлечь молодежь, найти такой своеобразный ключик к их сердцу, чтобы побудить изучать историю нашей страны».

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Во время посещения интерактивного музея «Россия — моя история». Фото: сайт kremlin.ru

Квест-комната будет открыта для всех желающих в историческом парке «Россия — Моя история» в Волгограде с 3 по 10 февраля. После этого она отправится в тур по России и в течение 2018 года посетит Санкт-Петербург, Нижегородскую и Омскую области, Ставропольский край, Республики Татарстан и Башкортостан.

В этот же день Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания. Как сообщает RT, глава государства возложил цветы и у могилы дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова.

Ольга Дудорова
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