10:56 05 февраля 2018 2

Выплаты по страховкам должен взять на себя РСА Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганцы боятся, что из-за отзыва лицензии у страховой компании САО «Южуралжасо» не смогут получить выплаты в случае ДТП. Своими опасениями клиенты обанкротившейся страховой компании поделились с «URA.RU».

«У нас полгорода там застраховано, потому что другие страховщики в последнее время неохотно страхуют. Теперь кто будет нас обслуживать, ведь офисы закроются», — отмечает жительница Кургана.

Представитель «Южуралжасо» Олег Лысюк пояснил «URA.RU», что клиентам компании не стоит переживать — их полисы останутся действительными до указанной в них даты. Если водитель, застрахованный в «Южуралжасо», станет виновником аварии, обращаться необходимо в «Российский союз автостраховщиков», который возьмет на себя обязательства по клиентам «Южуралжасо». «Вся информация есть на сайте РСА», — заверил Олег Лысюк. Он добавил, что офис РСА есть лишь в Москве.

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании САО «Южуралжасо» 1 февраля 2018 года. Компания с 25-летней историей, чьи филиалы были открыты в Березовском Свердловской области, Челябинске, Магнитогорске, Пласте, Златоусте Челябинской области и Кургане, не смогла подтвердить свою платежеспособность.