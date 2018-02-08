19:56 08 февраля 2018 1

Бузова кардинально сменила имидж и вызвала шквал критики поклонников ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова в преддверии концерта звезд шоу-бизнеса в «Олимпийском» кардинально сменила имидж, удивив своих фанатов. Девушка поменяла короткую прическу на длинные прямые волосы.

Бузова обратилась в салон красоты и прошла процедуру наращивания волос. Фотографии нового образа девушки появились накануне, 7 февраля, в Instagram.

«Стала безликой, мрачной и злой», «А мне больше нравилась Ольга с каре. Была какая-то индивидуальность. А сейчас хоть и симпатично, но посредственно. Как все», — отметили одни поклонники. Другие не стали сдерживаться в эмоциях: «Такой вид, будто солистка какого-то музыкального женского трио. Ошибка изначально была в смене цвета волос. И дальше понеслось: темный мэйк, прическа, теперь эти длинные волосы, которые совсем не идут тебе». «Это ужас. Зачем? Не надо! Боже Оляя! Убери, ну зачем? Пожалуйста, отрежь обратно, нет. Тебе длинные волосы не идут!».

Ранее Бузова обращалась к своим поклонникам, чтобы решить, какой образ ей подойдет больше. Телеведущая устроила опрос, и большинство фанатов проголосовало за длинные волосы.

Известный радиоведущий и шоумен Александр Пряников жестко пошутил над Бузовой, пишет «Национальная служба новостей». Комментируя новость о том, что косатку научили имитировать человеческую речь, он заявил: «В принципе, косатка может с легкостью составить конкуренцию таким величайшим деятелям современной культуры, как Ольга Бузова. Хотя нет, Ольга Бузова косатке проиграет, потому что словарный запас у косатки ровно в два раза больше, чем у Ольги».