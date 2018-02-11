Омбудсмен Титов переехал жить на знаменитый курорт

Российский бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов стал жителем Новороссийска. О переезде из Москвы на черноморское побережье политик рассказал на встрече с предпринимателями в Краснодаре.
Во время поездки Борис Титов подал документы для регистрации по месту жительства в окружной отдел ФМС по городу Новороссийску. «Со вчерашнего дня (9 февраля) я — житель Новороссийска, поселка Абрау-Дюрсо», — цитирует Титова «РИА Новости».
Титов заметил, что хочет, чтобы его налоги платились в Новороссийске. «Я еще сотрудник администрации президента РФ, поэтому зарплату получаю в Москве и хотел бы, чтобы мои налоги с этой зарплаты шли в край», — добавил бизнес-омбудсмен.
Борис Титов возглавляет фонд возрождения традиций виноделия «Наследие Абрау-Дюрсо». С 2006 года он владел винодельческим проектом «Абрау-Дюрсо», который в 2012 году передал в доверительное управление сыну Павлу.