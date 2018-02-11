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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
07:25  11 февраля 2018 0

Омбудсмен Титов переехал жить на знаменитый курорт

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, титов борис
Титов хочет, чтобы его налоги шли на развитие НовороссийскаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов стал жителем Новороссийска. О переезде из Москвы на черноморское побережье политик рассказал на встрече с предпринимателями в Краснодаре.

Во время поездки Борис Титов подал документы для регистрации по месту жительства в окружной отдел ФМС по городу Новороссийску. «Со вчерашнего дня (9 февраля) я — житель Новороссийска, поселка Абрау-Дюрсо», — цитирует Титова «РИА Новости».

Титов заметил, что хочет, чтобы его налоги платились в Новороссийске. «Я еще сотрудник администрации президента РФ, поэтому зарплату получаю в Москве и хотел бы, чтобы мои налоги с этой зарплаты шли в край», — добавил бизнес-омбудсмен.

Борис Титов возглавляет фонд возрождения традиций виноделия «Наследие Абрау-Дюрсо». С 2006 года он владел винодельческим проектом «Абрау-Дюрсо», который в 2012 году передал в доверительное управление сыну Павлу.

Виктор Дорофеев
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