21:00 22 февраля 2018 0

Люди постоянно борются с живодерами: устраивают митинги, ищут их в интернете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное.

Для вас готовы главные новости к этому часу:

За олимпийские медали уральские спортсмены получат поощрения от властей. По приезде из Пхенчхана их ждет несколько миллионов из бюджета.

В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей, к старым ограничениям добавились новые. Теперь с тюнингом все очень строго — часть автомобилей окажется вне закона.

На Урале судят банду сутенеров. Они превращали девушек в секс-рабынь, насиловали их и продавали. Лидер российского движения в защиту секс-работниц считает, что с этим делом тесно связана полиция.

Полицейский с Ямала оказался жестоким живодером. Его жена нашла целый видеоархив с жуткими кадрами издевательств и одно из них выложила в сеть. Женщина говорит, что муж смеялся, когда ее тошнило от увиденного.

На этой неделе разгорелся скандал вокруг актера Алексея Серебрякова из-за его слов в интервью Юрию Дудю. Общественность бурно отреагировала на высказывание, реакция была разной. Мы спросили у знаменитого российского актера, почему Серебряков назвал хамство и грубость национальной идеей России. Он объяснил.

Школьник из Москвы попытался закрыть «Дом-2». Он сделал звонок, после которого съемки очередного эпизода сорвались. Мальчик признался, что поступил так из-за мамы.