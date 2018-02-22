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22 февраля 2018
21:00  22 февраля 2018 0

Суд по делу секс-рабынь, национальная идея России, закрытие «Дома-2». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Митинг против живодеров Челябинск, собака в комбинзоне, митинг против живодеров
Люди постоянно борются с живодерами: устраивают митинги, ищут их в интернетеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Для вас готовы главные новости к этому часу:

За олимпийские медали уральские спортсмены получат поощрения от властей. По приезде из Пхенчхана их ждет несколько миллионов из бюджета.

В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей, к старым ограничениям добавились новые. Теперь с тюнингом все очень строго — часть автомобилей окажется вне закона.

На Урале судят банду сутенеров. Они превращали девушек в секс-рабынь, насиловали их и продавали. Лидер российского движения в защиту секс-работниц считает, что с этим делом тесно связана полиция.

Полицейский с Ямала оказался жестоким живодером. Его жена нашла целый видеоархив с жуткими кадрами издевательств и одно из них выложила в сеть. Женщина говорит, что муж смеялся, когда ее тошнило от увиденного.

На этой неделе разгорелся скандал вокруг актера Алексея Серебрякова из-за его слов в интервью Юрию Дудю. Общественность бурно отреагировала на высказывание, реакция была разной. Мы спросили у знаменитого российского актера, почему Серебряков назвал хамство и грубость национальной идеей России. Он объяснил.

Школьник из Москвы попытался закрыть «Дом-2». Он сделал звонок, после которого съемки очередного эпизода сорвались. Мальчик признался, что поступил так из-за мамы.

Анна Ветрова
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