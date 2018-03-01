Российские олимпийцы не станут ездить на подаренных BMW

01:45 01 марта 2018 0

Некоторые атлеты признались, что не будут ездить на авто или выставят подарок на продажу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новенькие автомобили BMW, подаренные российскими властями призерам Олимпийских игр 2018 года, пригодятся не всем спортсменам. Кто-то из них намерен продать дорогостоящий презент, кто-то — отдать родителям из-за отсутствия водительских прав или в силу раннего для вождения авто возраста.

Так, как рассказала ТАСС победительница турнира фигуристок и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, получившая за награды BMW X6, автомобиль она отдаст родителям. Сейчас ей всего 15 лет и у нее нет водительского удостоверения. «На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права», — пояснила агентству фигуристка.

Примерно в такой же ситуации оказалась и фигуристка Евгения Медведева, которая привезла из Южной Кореи на родину две серебряные медали: «У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу», — заявила она. На вопрос журналистов, будет ли она продавать машину, спортсменка не ответила.

Серебряная призерка командного турнира по фигурному катанию Екатерина Боброва, в свою очередь, планирует продать подаренную ей машину, а часть денег потратить на благотворительные цели. «К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи. И я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — заявила она.

Всего, как напоминает RT, для олимпийцев было подготовлено 26 машин BMW X6, которые получили Алина Загитова и хоккеисты, 13 BMW X5 для фигуристов и лыжников, завоевавших серебряные награды, и 7 BMW X4 для бронзовых призеров. Ключи спортсменам вручал премьер-министр Дмитрий Медведев.