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01 марта 2018
28 февраля 2018
01:45  01 марта 2018 0

Российские олимпийцы не станут ездить на подаренных BMW

Уральская жуть. Corova on Ice 4. Екатеринбург, BMW, гонки, снег
Некоторые атлеты признались, что не будут ездить на авто или выставят подарок на продажуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Новенькие автомобили BMW, подаренные российскими властями призерам Олимпийских игр 2018 года, пригодятся не всем спортсменам. Кто-то из них намерен продать дорогостоящий презент, кто-то — отдать родителям из-за отсутствия водительских прав или в силу раннего для вождения авто возраста.

Так, как рассказала ТАСС победительница турнира фигуристок и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, получившая за награды BMW X6, автомобиль она отдаст родителям. Сейчас ей всего 15 лет и у нее нет водительского удостоверения. «На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права», — пояснила агентству фигуристка.

Примерно в такой же ситуации оказалась и фигуристка Евгения Медведева, которая привезла из Южной Кореи на родину две серебряные медали: «У меня нет водительских прав, поэтому ездить за рулем я не смогу», — заявила она. На вопрос журналистов, будет ли она продавать машину, спортсменка не ответила.

Серебряная призерка командного турнира по фигурному катанию Екатерина Боброва, в свою очередь, планирует продать подаренную ей машину, а часть денег потратить на благотворительные цели. «К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи. И я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — заявила она.

Всего, как напоминает RT, для олимпийцев было подготовлено 26 машин BMW X6, которые получили Алина Загитова и хоккеисты, 13 BMW X5 для фигуристов и лыжников, завоевавших серебряные награды, и 7 BMW X4 для бронзовых призеров. Ключи спортсменам вручал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сергей Демин
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