Путин утвердил список поручений по итогам послания к Федеральному Собранию

Глава РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания к Федеральному Собранию. Список опубликован на сайте президента России.
Среди национальных целей развития увеличение народонаселения и ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году. Улучшение жилищных условий должно касаться не менее пяти млн семей ежегодно.
Правительство РФ должно обеспечить совершенствование законов в вопросах определения кадастровой стоимости объектов и налогов на имущество физических лиц. Совместно с Центробанком ведомство должно утвердить план действий по привлечению инвестиций: их доля в валовом продукте должна составить 25%.
Президент Путин выступил с речью к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Глава страны рассказал о приоритетах в развитии России и продемонстрировал современное оружие.