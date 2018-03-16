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16 марта 2018
14:44  16 марта 2018 0

Путин утвердил список поручений по итогам послания к Федеральному Собранию

Среди поручений — увеличение продолжительности жизни и жилищных условийФото: сайт президента России

Глава РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания к Федеральному Собранию. Список опубликован на сайте президента России.

Среди национальных целей развития увеличение народонаселения и ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году. Улучшение жилищных условий должно касаться не менее пяти млн семей ежегодно.

Правительство РФ должно обеспечить совершенствование законов в вопросах определения кадастровой стоимости объектов и налогов на имущество физических лиц. Совместно с Центробанком ведомство должно утвердить план действий по привлечению инвестиций: их доля в валовом продукте должна составить 25%.

Президент Путин выступил с речью к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Глава страны рассказал о приоритетах в развитии России и продемонстрировал современное оружие.

Семен Гринберг
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