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23 марта 2018
22 марта 2018
08:01  23 марта 2018 0

РПЦ выпустила комикс с лайфхаками про церковь. ФОТО

Выборгские священники уверены, что нашли правильный подход к молодежиФото: пресс-службы Выборгской епархии

Молодежный отдел Выборгской епархии РПЦ презентовал православный комикс «Техника духовной безопасности». Пособие будет в картинках рассказывать молодежи о вере и церковных лайфхаках.

«Мы анонсировали выпуск этого пособия в октябре 2017 года и поняли, насколько велик к ним интерес. Сейчас пособие издано тиражом 1000 экземпляров. Благодаря студентам Академии Художеств, Ивану и Лизе, мы смогли приблизиться к интересным для молодежи темам — и мы рады, что сами молодые люди приняли участие в подготовке этого пособия. Сценарий и текст брошюры был подготовлен протоиереем Артемием Литвиновым, председателем по делам молодежи Выборгской епархии. Напомню, что всегда лучше получить совет от священника как от действительно знающего и подготовленного человека. Он несет ответственность за технику духовной безопасности во всех смыслах», — цитирует пресс-служба Выборгской епархии епископа Игнатия.

Отмечается, что комикс рассказывает о том, как вести себя в церкви. В том числе о своеобразных «лайфхаках», которые должны помочь молодежи почувствовать себя на богослужении «как дома».

Комикс планируется бесплатно раздавать молодежи, посещающей приходы Выборгской епархии. Часть выпуска предполагается распространить по стране. Кроме того, авторы думают над продолжением. Обсуждается, что новой тематикой станут церковные обряды.

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Игорь Чукреев
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