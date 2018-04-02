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02 апреля 2018
01 апреля 2018
10:53  02 апреля 2018 0

Представление врио губернатора Кузбасса началось с минуты молчания

Акция
После трагедии прошло девять днейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил правительству Кемеровской области врио губернатора региона Сергея Цивилева. Встреча началась с минуты молчания по жертвам пожара в ТРК «Зимняя вишня».

«Я представление хочу начать со слов о том, что у нас девять дней [с момента гибели людей]. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», — приводит ТАСС слова Меняйло. Позже Цивилев подчеркнул, что на данный момент самое главное — оказать помощь родственникам погибших и сделать все, чтобы «никогда больше такого трагического случая не произошло», сообщает РЕН ТВ.

Цивилев рассказал, что «свою основную задачу видит в том, чтобы вникнуть во все детали и особенности региона. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут».

Накануне, 1 апреля, экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Сергея Цивилева, который проявил себя во время работы с людьми после пожара в кемеровском торговом центре. Ранее Цивилев пообещал, что виновные в трагедии понесут самое строгое наказание, напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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