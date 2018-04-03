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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:43  03 апреля 2018 0

Полицейский ради статистики заставил жителей организовать наркопритон

Наручники, сердце, наручники, арест, любовь, заключение, ревность
Правоохранитель искусственно создавал условия для задержания наркопритона, чтобы улучшить статистикуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Костромской области в суд направлено уголовное дело, фигурантом которого является высокопоставленный наркополицейский, склонявший местных жителей к употреблению наркотиков, а также созданию наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД „Шарьинский“ обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и склонении к потреблению наркотиков», — цитирует «Интерфакс» собеседника агентства.

Он подчеркнул, что правоохранитель, желая получить премию за хорошую статистику, искусственно создал условия для задержания жителя Шарьи. Для этого он составил фиктивные документы о сбыте полутора килограмм маковой соломы местным жителем. В июле 2016 года жертва инсценировки получила семь лет лишения свободы.

В сообщении также указывается, что с февраля по май прошлого года наркополицейский вместе с оперуполномоченным с помощью угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотиков, а также инсценировке работы наркопритона в квартире их знакомых. Отмечается, что правоохранитель обеспечил передачу указанным лицам необходимых компонентов для изготовления наркотических средств.

Александр Черноскутов
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