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14 апреля 2018
13 апреля 2018
07:23  14 апреля 2018 0

МЧС: у посетителей «Зимней вишни» было только пять минут на эвакуацию

Кемерово. День 3-ий, последствия пожара, тц зимняя вишня
Спустя пять минут четвертый этаж полностью заполнило дымомФото: Данил Айкин © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Посетители четвертого этажа кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» после возгорания могли самостоятельно покинуть полыхающее здание в течение первых пяти минут. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

«Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего пять минут четыре секунды», — цитирует Еникеева RT. По его словам, именно за такое время весь этаж наполнился едким дымом.

По предварительным результатам моделирования, которое удалось осуществить на основании полученных улик, если бы запасные выходы и системы пожарной сигнализации исправно работали, то люди бы успели покинуть четвертый этаж, отмечает телеканал 360. Кроме того, 13 апреля стало известно, что была завершена пожарно-техническая экспертиза на месте страшного пожара в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня». Дальнейший анализ позволит понять причины пожара, а также установить круг лиц, виновных в гибели людей.

Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре произошла 25 марта. На четвертом этаже вспыхнул пожар и быстро распространился по зданию, напоминает агентство Nation News. Всего жертвами огня стали 79 человек, 64 погибли, из них — 41 ребенок.

Иван Шестак
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