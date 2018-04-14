МЧС: у посетителей «Зимней вишни» было только пять минут на эвакуацию

07:23 14 апреля 2018 0

Спустя пять минут четвертый этаж полностью заполнило дымом Фото: Данил Айкин © URA.RU

Посетители четвертого этажа кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» после возгорания могли самостоятельно покинуть полыхающее здание в течение первых пяти минут. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

«Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего пять минут четыре секунды», — цитирует Еникеева RT. По его словам, именно за такое время весь этаж наполнился едким дымом.

По предварительным результатам моделирования, которое удалось осуществить на основании полученных улик, если бы запасные выходы и системы пожарной сигнализации исправно работали, то люди бы успели покинуть четвертый этаж, отмечает телеканал 360. Кроме того, 13 апреля стало известно, что была завершена пожарно-техническая экспертиза на месте страшного пожара в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня». Дальнейший анализ позволит понять причины пожара, а также установить круг лиц, виновных в гибели людей.

Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре произошла 25 марта. На четвертом этаже вспыхнул пожар и быстро распространился по зданию, напоминает агентство Nation News. Всего жертвами огня стали 79 человек, 64 погибли, из них — 41 ребенок.