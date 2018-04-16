Ученые определили дозу алкоголя, безвредную для человека

21:32 16 апреля 2018 1

15 граммов в день, не больше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Британские ученые из Кембриджского университета провели специальное исследование влияния спирта на организм человека. С помощью экспериментов они определили максимальную дозу алкоголя, безвредную для здоровья.

По подсчетам ученых, норма этилового спирта на одного человека составляет 100 граммов в неделю. К такому выводу британские специалисты пришли, сравнив данные 600 тысяч человек из 19 стран. Участников эксперимента разделили на четыре группы: первые выпивали до 100 граммов этилового спирта в неделю, вторые — от 100 до 200 граммов, третьи — от 200 до 350 граммов, и последние — более 350 граммов этилового спирта.

Анализ показал, что употребление свыше 100 граммов этилового спирта в неделю способствует возникновению инфаркта и появлению сердечно-сосудистых заболеваний, уточняет «Подмосковье сегодня». У малопьющих же ожидаемая продолжительность жизни была на несколько лет выше, чем у остальных.