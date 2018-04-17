{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:21  17 апреля 2018 0

Жители Поволжья дерутся за просроченные продукты. «Как во времена постапокалипсиса» ВИДЕО

Женщина складывала из тележки в пакет просроченную едуФОТО: скрин видеозаписи, Twitter

В Сети появилась видеозапись, где жители Саратова растаскивают просроченные товары из продуктовых тележек, которые сотрудники супермаркета везли на выброс.

В ролике, который опубликовал на своей странице в Twitter паблик «Выборная Навка», отчетливо видно, как работники магазина вывозят просрочку на тележках, чтобы избавиться от нее. Однако, на полпути часть тележек перехватывают местные жители, которые специально поджидают сотрудников с просроченной едой. Люди окружают их и поспешно рассовывают продукты по своим сумкам.

Многие пользователи были шокированы после увиденного: «Это разве возможно?», «Кошмар», «И не стыдно же людям, настолько уже все печально».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров