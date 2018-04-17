00:21 17 апреля 2018 0

Женщина складывала из тележки в пакет просроченную еду ФОТО: скрин видеозаписи, Twitter

В Сети появилась видеозапись, где жители Саратова растаскивают просроченные товары из продуктовых тележек, которые сотрудники супермаркета везли на выброс.

В ролике, который опубликовал на своей странице в Twitter паблик «Выборная Навка», отчетливо видно, как работники магазина вывозят просрочку на тележках, чтобы избавиться от нее. Однако, на полпути часть тележек перехватывают местные жители, которые специально поджидают сотрудников с просроченной едой. Люди окружают их и поспешно рассовывают продукты по своим сумкам.

Многие пользователи были шокированы после увиденного: «Это разве возможно?», «Кошмар», «И не стыдно же людям, настолько уже все печально».