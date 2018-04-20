МИД РФ назвал визовую блокаду США «осознанным рычагом давления» на Москву

Увеличение сроков выдачи американских виз россиянам никак не связано с сокращением персонала консульств США на территории России. В МИД РФ уверены, что визовая блокада используется Вашингтоном осознанно, чтобы надавить на Москву.
«С недоумением воспринимаем попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз „нехваткой персонала“ да еще и обвинить в этом российские власти. Визовая блокада выстраивается Вашингтоном сознательно — в качестве рычага давления», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД РФ в Twitter.
Ранее стало известно, что с проблемами при оформлении американских виз столкнулись экипажи «Аэрофлота». В МИД РФ отметили, что визовая политика американских властей может привести к временному прекращению авиасообщения между США и Россией.