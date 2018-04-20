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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:15  20 апреля 2018 0

МИД РФ назвал визовую блокаду США «осознанным рычагом давления» на Москву

Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
Сроки получения американских виз для россиян увеличились до 250 днейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Увеличение сроков выдачи американских виз россиянам никак не связано с сокращением персонала консульств США на территории России. В МИД РФ уверены, что визовая блокада используется Вашингтоном осознанно, чтобы надавить на Москву.

«С недоумением воспринимаем попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз „нехваткой персонала“ да еще и обвинить в этом российские власти. Визовая блокада выстраивается Вашингтоном сознательно — в качестве рычага давления», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД РФ в Twitter.

Ранее стало известно, что с проблемами при оформлении американских виз столкнулись экипажи «Аэрофлота». В МИД РФ отметили, что визовая политика американских властей может привести к временному прекращению авиасообщения между США и Россией.

Сергей Макеев
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