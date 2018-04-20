«Аэрофлот» подтвердил проблемы с получением виз США для своих экипажей

07:33 20 апреля 2018 0

Это может привести к прекращению полетов между Россией и США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Аэрофлот» действительно столкнулся с проблемами при оформлении американских виз для своих экипажей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



«В Аэрофлоте подтверждают проблему с получением экипажами виз США» — цитирует представителей авиаперевозчика «Русская планета». О наличии визовой проблемы еще в декабре 2017 года сообщали в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что американская сторона умышленно затягивает сроки выдачи документов авиаэкипажам из РФ.

В пятницу, 20 апреля МИД РФ официально заявил, что визовая политика, проводимая Вашингтоном, может привести к временному прекращению полетов между Россией и США. В Москве считают, что увеличение сроков рассмотрения заявок на визы США (с 85 до 250 дней) вскоре приведет к массовому отказу среди россиян от подачи документов в американские консульства.