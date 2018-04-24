Родственникам жертв пожара в «Зимней вишне» могут отказать в материальной поддержке

Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста утвердило программу оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Однако выделять деньги нуждающимся будут только при указании, на какие цели собираются их потратить.
Из сообщения на сайте организации следует, что получателям помощи может быть отказано в выделении средств, если они укажут цели, не предусмотренные благотворительной программой. Выделенные деньги можно направить на психосоциальную поддержку, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение или отпуск в пределах России. Улучшить жилищные условия, например, на эти средства не получится.
Всего сотрудники организации получили на реализацию программы Красного Креста 130 миллионов рублей. Целью данной поддержки является «смягчение последствий трагедии». Благотворительная программа рассчитана на 11 месяцев — до февраля 2019 года.
Страшный пожар произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Сначала сообщалось о 64 жертвах ЧП, затем СКР объявил о 60 погибших, писало «URA.RU». 28 апреля в стране объявили днем национального траура по жертвам происшествия. Президент России Владимир Путин заявил, что причиной трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.