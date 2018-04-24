В одной из российских колоний заживо сгорел заключенный

21:51 24 апреля 2018 0

Его доставили в больницу, но спасти человека не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ИК-9 Ростовской области заживо сгорел заключенный — информация об этом появилась в паблике «Реформаторий.РФ» в Facebook. Сообщаются имя и фамилия погибшего — Арсен Меджидов. «Куда смотрела администрация колонии, где в этот момент были видеокамеры, как это вообще можно было допустить, что толкнуло его на такой отчаянный поступок!» — говорится сообщении.

В ГУФСИН по Ростовской области информацию о гибели осужденного официально подтвердили — по данным ведомства, ЧП произошло 23 апреля. «Сотрудники учреждения незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, осужденный был доставлен в городскую больницу, — рассказал „URA.RU“ руководитель пресс-службы ростовского ГУФСИН Борис Марухян. — К сожалению, от полученных травм он скончался».

Как отметил официальный представитель пенитенциарного ведомства, ФСИН России проводит проверку по факту случившегося. «О происшествии было сообщено в следственные органы и органы прокуратуры», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.