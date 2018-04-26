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26 апреля 2018
25 апреля 2018
10:06  26 апреля 2018 1

Бузова пообещала работать в «Доме-2» до пятидесяти лет

Певица призналась в любви к проектуФото: Ольга Бузова, Instagram

Известная российская певица Ольга Бузова заявила, что будет ведущей на скандальной передаче об отношениях «Дом-2» до пятидесяти лет. Instagram-блогерша считает, что преданнее нее человека на шоу нет, так как она работает на проекте с первого дня его существования.

«Я очень люблю свою работу. В рамках шоу я ежедневно развиваюсь: мы сталкиваемся с такими жизненными ситуациями, которые помогают даже мне», — заявила Бузова в интервью журналу OK. Она добавила, что понимает, какую репутацию заработало шоу. «Я знаю, что многие издания по-прежнему скептически относятся к телепроекту и поэтому не ставят Бузову на обложку», — сказала телеведущая и заметила, что все равно обожает «Дом-2» и свою профессию.

Также Бузова призналась в «эксгибиционизме». Однако не в прямом смысле этого слова. «Я люблю телевидение, я люблю камеры. Я — эксгибиционист. Телевидение — это возможность проявлять себя творчески и развивать себя», — рассказала певица. В разговоре не обошлось и без вопросов на тему личной жизни. Ольга Бузова объяснила, почему у нее после развода так и не было мужчины. «Не каждый сможет меня морально потянуть. Я не такая, как все: со своими тараканами, со сложной судьбой, я не доверяю мужчинам, потому что они обманывают меня всю жизнь», — пояснила популярная блогерша.

Ранее подписчики Ольги Бузовой высмеяли ее наряд стоимостью пять миллионов рублей. Как писало «URA.RU», золотистое платье, созданное в единственном экземпляре, в Сети назвали «обносками». Подписчики вспомнили, что ранее уже видели это же платье на другой певице — Татьяне Котовой. Также зевезда запустила собственную криптовалюту buzcoin. Экперты считают, что это «афера с целью заработка на тех, кто не понимает ничего в технологиях блокчейна», сообщало VSE42.Ru.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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