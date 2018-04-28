Государственная корпорация «Роскосмос» помогла ученику московской школы выполнить домашнее задание по рисованию. Второклассник на уроке по заданию учителя нарисовал космическое пространство. Однако работа не понравилась учителю, преподаватель заявил, что космоса такого не бывает. В результате мальчик вынужден был доделывать задание.
Удивленный отец второклассника решил обратиться в Роскосмос. «Я понимаю, что учителю можно ответить, что ребенок так „видит“ и представляет космос, и это будет правдой, но стало интересно, при каких условиях или в каких созвездиях космос может выглядеть как на рисунке?» — написал отец школьника. Он подчеркнул, что «вопрос детский, но взрослый», пишет Life.ru.
Эксперты госкорпорации отметили, что это отличный вопрос. Они пояснили, что далекое пространство из-за искажений может выглядеть как угодно, в том числе и так, как нарисовал школьник. «Одно можно сказать — учитель не прав. Не столько как преподаватель, отказавший ребенку в праве на собственное видение мира, сколько как преподаватель, не принявший во внимание законы физики и оптики, — пояснили в Роскосмосе. На занятие по рисованию второклассник планирует принести тот же рисунок и одобрение от госкорпорации.