В России предлагают поменять порядок оплаты штрафов со скидкой

Условия и порядок оплаты штрафов со скидкой предлагают изменить. Водителям и владельцам автомобилей могут дать больше времени.
«Группа депутатов Госдумы рассматривает возможность изменить срок оплаты половины штрафа — пользоваться скидкой можно не с момента оформления штрафа, а с момента его вступления в законную силу», — пишет «Российская газета». Сейчас скидкой в 50 процентов при оплате штрафов можно воспользоваться в течение 20 дней с момента оформления постановления.
Депутаты мотивируют свое предложение тем, что после получения «письма счастья» водитель или автовладелец не всегда успевает воспользоваться скидкой, потому что оповещения о штрафах зачастую приходят с опозданием. Если же применить систему, которую предлагают депутаты, то водитель сможет обжаловать штраф и оплатить его со скидкой, даже если проиграет дело.