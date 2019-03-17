16 марта 2019

В России предлагают поменять порядок оплаты штрафов со скидкой

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 07:36
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Автоэвакуация. Екатеринбург, сотрудник гибдд, правила, штраф, гибдд, дпс
Сейчас штраф можно оплатить его со скидкой в течение 20 дней с момента его оформленияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Условия и порядок оплаты штрафов со скидкой предлагают изменить. Водителям и владельцам автомобилей могут дать больше времени.

«Группа депутатов Госдумы рассматривает возможность изменить срок оплаты половины штрафа — пользоваться скидкой можно не с момента оформления штрафа, а с момента его вступления в законную силу», — пишет «Российская газета». Сейчас скидкой в 50 процентов при оплате штрафов можно воспользоваться в течение 20 дней с момента оформления постановления.

Депутаты мотивируют свое предложение тем, что после получения «письма счастья» водитель или автовладелец не всегда успевает воспользоваться скидкой, потому что оповещения о штрафах зачастую приходят с опозданием. Если же применить систему, которую предлагают депутаты, то водитель сможет обжаловать штраф и оплатить его со скидкой, даже если проиграет дело.

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