Опрос: россияне заметили, как улучшились службы такси

Главным условием безопасности пассажиры считают соблюдение водителем правил и техническое состояние авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше половины россиян заметили улучшение состояния автомобилей такси за последние пять лет. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За последние пять лет состояние автомобилей такси заметно улучшилось, заявили почти 50% россиян. При этом две трети опрошенных отмечают, что главным гарантом безопасности во время поездки остается соблюдение водителем правил дорожного движения, передает агентство Nation News.

Лишь каждый десятый опрошенный заявил о том, что состояние автомобилей ухудшилось, а больше трети россиян не заметили никаких изменений. В то же время 59% опрошенных уверены, что безопасность поездки гарантирует техническая исправность машины и отсутствие повреждений.

Между тем, уже в этом году в России начнет действовать система контроля за водителями такси. Благодаря ей у сотрудников ГИБДД появится возможность оперативно получать информацию о каждом водителе и состоянии автомобиля из единой базы данных, напоминает ИА FlashSiberia.