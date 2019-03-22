Штрафы за пьяное вождение не будут влиять на стоимость ОСАГО

На стоимость полиса будут влиять только административные правонарушения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на стоимость полиса ОСАГО. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Чиновник объяснил, что цена страхового полиса может вырасти лишь из-за административных правонарушений.

«Норма об учете штрафов за „пьяное“ вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения», — передает его слова ТАСС. Моисеев напомнил, что за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде водителя ждет уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ и лишение прав более чем на год.

Законопроект Минфина об изменении расчета стоимости ОСАГО предполагает, что страховщики при определении цены полиса будут учитывать неоднократные штрафы за грубые нарушения Правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что выплаты по ОСАГО в случае ДТП с жертвами могут вырасти до двух млн рублей, пишет агентство Nation News.