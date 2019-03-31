Боец Макгрегор обозвал «крысой» победившего его Нурмагомедова

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 16:39
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Встреча с Хабибом Нурмагомедовым. Сургут (необр.)
Нурмагомедова раскритиковал его оппонентФото: Алексей Андронов © URA.RU

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор резко высказался в сторону чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) из России Хабиба Нурмагомедова. Послание для российского спортсмена его ирландский коллега разместил в своем Twitter.

«У тебя забрали деньги, а твоим братьям выцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор. Так боец напомнил историю о том, что россиянин остался без денег за бой с ирландцем. «Вива Лас Вегас, детка! Мы всегда побеждаем!» — добавил Макгрегор, недавно объявивший о завершении карьеры.

Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым разгорелся задолго до поединка. Взаимные оскорбления во время пресс-конференций закончились потасовкой на взвешивании. Драка попала на видео.

Легендарный бой за титул чемпиона UFC, напомним, закончился победой россиянина. Однако Нурмагомедов остался без денег из-за жесткой драки, которую устроил с командой Макгрегора сразу после поединка. Инцидент также засняли на камеру.

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