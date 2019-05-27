Илья Ковальчук ушел из СКА в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи социальных сетей распространяют фотографию справки, в которой якобы называется зарплата хоккеиста Ильи Ковальчука в петербургском клубе СКА. Согласно документу, в бывшей команде нападающий получал 25 миллионов рублей в месяц.

«Ежемесячный оклад И.В. Ковальчука составляет 25 747 508 рублей», — говорится в справке, датированной 19 апреля 2018 года. Документ подписан генеральным директором СКА и главным бухгалтером клуба. Остается неизвестным, подлинную ли справку распространяют в Сети.

В пресс-службе клуба СКА «URA.RU» заявили, что не знают, откуда появилась фотография. «Источник картинки нам непонятен, мало ли что там в интернете гуляет. Илья Ковальчук уже год не игрок команды. Откуда взяты такие данные, нам неясно», — поделился пресс-секретарь клуба Антон Третьяков. Получить комментарий Ковальчука агентству оперативно не удалось, телефон спортсмена оказался выключен.

Илья Ковальчук выступал за СКА с 2013 по 2018 год. Ранее спортивные издания сообщали, что зарплата нападающего в команде из Санкт-Петербурга составляет 10,3 миллиона долларов в год (около 330 миллионов рублей по курсу 2013 года). В разные годы Ковальчук выступал в командах Национальной хоккейной лиги, дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА, два раза выигрывал чемпионат мира и один раз — Олимпийские игры.