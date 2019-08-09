Сбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк планирует снизить ставки по ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Сбербанк с 12 августа снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы „Ипотека с господдержкой для семей с детьми“», — говорится в сообщении банка. В рамках этой программы можно взять ипотеку со ставкой от 5% годовых.
Предложение действует для семей, у которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 1 марта 2023 года. «На следующей неделе мы продолжим снижение ставок, в частности по ипотечным продуктам с господдержкой», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ранее Сбербанк уже снижал ставку по основной линейке ипотечных продуктов. Так, купить квартиру в новостройке в кредит можно по ставке от 7,6% годовых, а недвижимость на вторичном рынке — от 9,1%, напоминает RT.
Во второй половине 2019 года ставки по ипотеке в стране могут упасть ниже 10%. Об этом заявил президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные экспертов. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предрёк снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году, напоминает «Национальная служба новостей».