Крымские общественники отрицают дискриминацию украинцев, живущих на полуострове Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс за слова об ужасном положении украинцев на полуострове.

«Это все как в замечательной английской сказке „Алиса в Зазеркалье“, когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс приезжает в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданств. Никакого ущемления украинцев у нас тут нет и быть не может», — рассказала она журналистам РИА «Новости», подчеркнув, что слова британского дипломата не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс публично заявила, что жители Крыма с украинским гражданством якобы лишены доступа к базовым услугам. Пирс назвала несколько регионов мира, в которых, по ее словам, катастрофическая ситуация с соблюдением гуманитарного права, отмечает телеканал 360. В первую очередь она отметила, что украинцам, проживающим в Крыму, «отказано в доступе к базовым услугам, поскольку они отказались менять гражданство, что противоречит международному гуманитарному праву», напоминает «Национальная служба новостей».

Референдум о вхождении Крыма в состав РФ был проведен в марте 2014 года. По официальным данным, тогда почти 97% жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью России. Ни Украина, ни страны Запада не признают итоги голосования, однако Москва уже неоднократно повторяла, что референдум проводился согласно всем нормам международного права.