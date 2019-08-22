На Украине призвали готовиться к объявлению войны России

Киев должен готовиться к разрыву отношений с Россией и «объявлению войны». Такое мнение высказал главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Журналист раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко за нежелание развязывать военный конфликт с Москвой. «Войну нужно объявлять, но к этому государство должно готовиться. А наше государство — как при прошлом президенте, так и при нынешнем — объявлять войну не собирается, и не делает ничего в этом направлении», — сказал Бутусов в интервью порталу «Обозреватель».
По словам журналиста, разрыв отношений с «враждебной» Россией должен стать приоритетной задачей для действующей украинской власти. Однако сейчас для этого шага не лучшее время, поскольку он будет означать «паралич» Украины, отметил Бутусов.
Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после возвращения Крыма в состав России и начала вооруженного конфликта на Донбассе. В начале 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».