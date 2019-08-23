Борис Джонсон ведет себя развязно на публике Фото: depositphotos.com

Британский премьер Борис Джонсон, закинувший ногу на стол французского президента Эммануэля Макрона, хотел устроить шоу. Такую оценку поведению политика дал в беседе с «URA.RU» директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Я не осуждаю Джонсона», — сказал Марков. «Закинуть ногу на стол по меркам людей 20 века — это некультурное поведение, но в 21 веке массовая культура сменила культуру высокую. Это часть превращения любого политика в шоумена, потому что люди хотят шоу», — отметил политолог. «Это не анормально, это новая норма», — уточнил он.

Марков добавил, что своим поведением британский премьер-министр создает психологическую защиту. «Джонсон хотел показать, что он пришел заключать сделку не с позиции слабого, а с позиции равного. Он ведь выпрашивает для себя более выгодные условия от европейских лидеров по Brexit (выход Великобритании из Европейского союза — прим.ред.). На самом деле он напоминает младшего клерка на вечеринке, который пытается общаться с начальником наравне», — отметил директор Института политических исследований.