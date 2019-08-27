Пушков ответил сенатору США, заявившему о запрете на въезд в Россию

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Медиафорум по проектам ЕР. Главное совещание. Москва, портрет, пушков алексей, жест рукой
Алексей Пушков предложил сенатору США подумать об отмене антироссийских санкцийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в российской визе, следует обсудить в сенате США отмену санкций против РФ. Так прокомментировал инцидент глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей», — написал Пушков в Twitter. «Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введенные в ответном порядке в отношении политиков США», — добавил он.

Ранее американский сенатор, член Республиканской партии Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы, напоминает RT. В посольстве РФ в США на это ответили, что сенатор за визой к ним не обращался и о планах посетить Россию не сообщал, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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