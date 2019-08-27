Пушков ответил сенатору США, заявившему о запрете на въезд в Россию

Американскому сенатору Рону Джонсону, пожаловавшемуся на отказ в российской визе, следует обсудить в сенате США отмену санкций против РФ. Так прокомментировал инцидент глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей», — написал Пушков в Twitter. «Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введенные в ответном порядке в отношении политиков США», — добавил он.
Ранее американский сенатор, член Республиканской партии Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы, напоминает RT. В посольстве РФ в США на это ответили, что сенатор за визой к ним не обращался и о планах посетить Россию не сообщал, уточняет «Национальная служба новостей».
Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 августа 2019 г.