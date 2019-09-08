В Ингушетии избрали нового главу республики

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, чиновники, совещание, заседание, пиджаки, политики
Большинство депутатов проголосовало за Махмуда-Али КалиматоваФото: Анна Майорова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Народное собрание Ингушетии избрало на пост главы республики врио главы региона Махмуда-Али Калиматова. За назначение 60-летнего политика проголосовали 27 парламентариев из 31.

«Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович», — передает ТАСС слова председателя счетной комиссии Батыра Хамхоева. При подсчете один бюллетень признали недействительным.

В Ингушетии не проводятся прямые выборы главы республики. Вместо этого избрание проводят депутаты Народного собрания из числа претендентов, внесенных президентом России по представлению политических партий. Кроме Калиматова в выборах участвовали Урусхан Евлоев от «Справедливой России» и Магомед Зурабов от ЛДПР.

Пост главы Ингушетии освободился в июне после того, как Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. Врио главы был назначен бывший прокурор республики Калиматов.

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