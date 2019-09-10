Два рейса «Уральских авиалиний» задерживаются на 7,5 часов

Оба рейса должны были вылететь около полуночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вылет рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Ереван задерживается на 7,5 часов. Как сообщает Комитет гражданской авиации Армении, задержка по решению компании не единственная — вылет из Еревана в Петербург также произойдет с опозданием.

«Рейс SVR 2633 Москва-Ереван „Уральских авиалиний“ отложен решением авиакомпании, — говорится в сообщении комитета в социальных сетях.- Самолет прибудет в Ереван 10 сентября в 08.10 по местному времени (07.10 мск) вместо 00.40 (23.40 мск)». В соответствии с онлайн-табло аэропорта Домодедово, вылет в Ереван состоится в 3:25 (мск).

Что касается рейса U6 2814 из Еревана в Петербург, то он вылетит только после 9:00 по местному времени вместо запланированного в 0:30. Прибытие в Пулково ориентировочно состоится в 11:50.

Причина длительных задержек пока не выяснена. Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в пресс-службу перевозчика.