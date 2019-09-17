Фонд Кадырова увеличил прибыль на пожертвованиях Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Фонд Кадырова за год стал богаче на 1,5 млрд рублей. Активы фонда выросли на 66% за счет пожертвований.

«Активы на балансе Регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова к концу 2018 года увеличились на 1,5 млрд рублей — до 3,68 млрд рублей», — пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные, опубликованные в базе «Контур.Фокус». Годом ранее организация имела 2,22 млрд дохода.

Как отмечает издание, рост доходов идет только за счет денежных взносов. Крупнейшие чеченские предприятия, которые находятся в собственности фонда, дают нулевую прибыль. В 2018 Фонд Кадырова потратил порядка 746,7 млн рублей, при этом на свое содержание — 8,4 млн рублей.

Оперативный комментарий пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова на момент публикации получить не удалось.

Ранее сообщалось, что бургерная рэпера Тимати Black Star Burger в Чечне досталась односельчанину Кадырова. Теперь владельцами стали местные предприниматели Ахмед Айдамиров и Мовсади Альвиев, уроженец родового села Кадыровых Центарой.